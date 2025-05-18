Alcaraz se impuso ante Sinner para conquistar el Masters 1.000 de Roma

Carlos Alcaraz se consagró este domingo en el Masters 1.000 de Roma con una victoria contundente sobre Jannik Sinner, número uno del mundo, en un duelo que cerró con parciales de 7-6 (5) y 6-1. Este triunfo le permitió al español conquistar el prestigioso torneo por primera vez y consolidar su posición en la élite del tenis mundial.

En un choque entre los dos mejores jugadores del momento, Alcaraz mostró su fortaleza y control, logrando su cuarto triunfo consecutivo sobre el italiano tras vencerlo previamente en Pekín, Roland Garros e Indian Wells. Además, con esta victoria recuperó el número 2 del ranking justo antes de Roland Garros.

El primer set fue reñido, con oportunidades para ambos, pero fue Alcaraz quien impuso su determinación en el ‘tie-break’ y celebró con confianza. En el segundo parcial, el español desplegó un tenis impecable, arrasando con Sinner y cerrando el partido con autoridad, demostrando que su preparación para la temporada de tierra batida está en su mejor nivel.

Con este nuevo título, Alcaraz reafirma su estatus como una de las principales figuras del circuito y llega con gran impulso a la próxima gran cita en Roland Garros.

