Alcaraz se queda con el Masters 1000 de Cincinnati tras retiro de Sinner

El español Carlos Alcaraz derrotó al italiano y número uno del mundo, Jannik Sinner (por retiro), este lunes 18 de agosto para quedarse con el Masters 1000 de Cincinnati.

Sinner, reciente campeón del Australian Open y Wimbledon, caía 0-5 en el primer set cuando decidió retirarse del encuentro por problemas físicos (fiebre).

Este significa el sexto título en la temporada para el murciano (22 en su carrera), después de consagrarse en Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros y Queen’s

Alcaraz, actual reinante de Roland Garros se convirtió en el tercer español que triunfa en Cincinnati, tras Carlos Moyá (2002) y Rafa Nadal (2013).

"Sorry, Jannik", fueron sus palabras al terminar el duelo entre los dos mejores jugadores del mundo actualmente.

