Alcaraz supera a Zverev y vuelve a verse las caras con Sinner

El español Carlos Alcaraz superó al alemán Alexander Zverev por parciales de 6-4 y 6-3 este sábado 16 de agosto para clasificar a la final del Masters 1000 de Cincinnati.

Cabe destacar que Zverev sufrió problema físicos durante el partido; sin embargo, decidió terminar el duelo. Asimismo, Alcaraz reconoció a su amigo justo después de terminar el encuentro.

Con este resultado, el murciano (siete finales al hilo) deberá enfrentar en el partido decisivo al número uno del mundo, Jannik Sinner, por cuarta vez consecutiva. Se han enfrentado en las finales de Roma, Roland Garros y Wimbledon.

That Alcaraz volley + finger wag celebration 🔥🔥 pic.twitter.com/TYzzvK8grr — Bastien Fachan (@BastienFachan) August 16, 2025

