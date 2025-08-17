Domingo 17 de agosto de 2025
Alcaraz supera a Zverev y vuelve a verse las caras con Sinner

Zverev sufrió problema físicos durante el partido

Por Christian Coronel

Alcaraz supera a Zverev y vuelve a verse las caras con Sinner
El español Carlos Alcaraz superó al alemán Alexander Zverev por parciales de 6-4 y 6-3 este sábado 16 de agosto para clasificar a la final del Masters 1000 de Cincinnati.

Cabe destacar que Zverev sufrió problema físicos durante el partido; sin embargo, decidió terminar el duelo. Asimismo, Alcaraz reconoció a su amigo justo después de terminar el encuentro.

Con este resultado, el murciano (siete finales al hilo) deberá enfrentar en el partido decisivo al número uno del mundo, Jannik Sinner, por cuarta vez consecutiva. Se han enfrentado en las finales de Roma, Roland Garros y Wimbledon.

