Alcaraz y Sinner disputarán una nueva final histórica en el US Open

El español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner se enfrentarán este domingo 7 de septiembre en la final del Abierto de Estados Unidos, en un duelo que no solo definirá al campeón del último Grand Slam del año, sino también al nuevo número uno del ranking ATP.

Será la séptima final entre ambos tenistas y la tercera consecutiva en torneos de Grand Slam durante la temporada, un hecho inédito en la Era Abierta. Alcaraz, actual número dos del mundo, llega en su mejor momento tras encadenar ocho finales consecutivas y eliminar con autoridad al serbio Novak Djokovic en semifinales por 6-4, 7-6 (4) y 6-2.

Por su parte, Sinner, líder del ranking desde junio de 2024, superó al canadiense Felix Auger-Aliassime en cuatro sets (6-1, 3-6, 6-3 y 6-4), pese a molestias abdominales que él mismo minimizó tras el encuentro. El italiano buscará su quinto título de Grand Slam y mantener la cima del tenis mundial.

El historial entre ambos favorece al murciano, quien lidera el cara a cara por 9-5 y ha ganado cuatro de las cinco últimas finales disputadas. Alcaraz aspira a conquistar su sexto major, el segundo en Flushing Meadows tras el US Open 2022, sumando a su palmarés los títulos de Roland Garros (2024 y 2025) y Wimbledon (2023 y 2024).

