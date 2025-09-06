Sábado 06 de septiembre de 2025
Deportes

Alcaraz y Sinner disputarán una nueva final histórica en el US Open

El español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner se enfrentarán este domingo 7 de septiembre en la final del…

Por Daniel García

Alcaraz y Sinner disputarán una nueva final histórica en el US Open
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner se enfrentarán este domingo 7 de septiembre en la final del Abierto de Estados Unidos, en un duelo que no solo definirá al campeón del último Grand Slam del año, sino también al nuevo número uno del ranking ATP.

Será la séptima final entre ambos tenistas y la tercera consecutiva en torneos de Grand Slam durante la temporada, un hecho inédito en la Era Abierta. Alcaraz, actual número dos del mundo, llega en su mejor momento tras encadenar ocho finales consecutivas y eliminar con autoridad al serbio Novak Djokovic en semifinales por 6-4, 7-6 (4) y 6-2.

Por su parte, Sinner, líder del ranking desde junio de 2024, superó al canadiense Felix Auger-Aliassime en cuatro sets (6-1, 3-6, 6-3 y 6-4), pese a molestias abdominales que él mismo minimizó tras el encuentro. El italiano buscará su quinto título de Grand Slam y mantener la cima del tenis mundial.

El historial entre ambos favorece al murciano, quien lidera el cara a cara por 9-5 y ha ganado cuatro de las cinco últimas finales disputadas. Alcaraz aspira a conquistar su sexto major, el segundo en Flushing Meadows tras el US Open 2022, sumando a su palmarés los títulos de Roland Garros (2024 y 2025) y Wimbledon (2023 y 2024).

Lee también: Luis Suárez fue suspendido con seis partidos por incidente en la final de la Leagues Cup

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Alcaraz y Sinner disputarán una nueva final histórica en el US Open

Alcaraz y Sinner disputarán una nueva final histórica en el US Open

Onda Tropical nro. 33 se desplaza sobre el occidente del país

Onda Tropical nro. 33 se desplaza sobre el occidente del país

Luis Suárez fue suspendido con seis partidos por incidente en la final de la Leagues Cup

Luis Suárez fue suspendido con seis partidos por incidente en la final de la Leagues Cup

Defender al abogado, respetar a la justicia: el deber del Colegio de Abogados (Por: Juan Pablo Montiel Almeida)

Defender al abogado, respetar a la justicia: el deber del Colegio de Abogados (Por: Juan Pablo Montiel Almeida)

Opsu anuncia una tercera fase de postulación para la asignación de carreras universitarias

Opsu anuncia una tercera fase de postulación para la asignación de carreras universitarias

Sismo de magnitud 5,5 sacude a Ecuador

Sismo de magnitud 5,5 sacude a Ecuador

Gran Premio de Mónaco se extenderá hasta 2035 en el campeonato mundial de F1

Gran Premio de Mónaco se extenderá hasta 2035 en el campeonato mundial de F1

VIDEO: ¿Qué pasó entre Messi y Rincón en el túnel? El momento que nadie vio en vivo

VIDEO: ¿Qué pasó entre Messi y Rincón en el túnel? El momento que nadie vio en vivo

Murió funcionaria de la PNB en accidente vial en Aragua

Murió funcionaria de la PNB en accidente vial en Aragua

Delgazzzy revela su camino musical, retos y sueños en entrevista exclusiva a NAD

Delgazzzy revela su camino musical, retos y sueños en entrevista exclusiva a NAD

Buenos días, Lago ¿Cómo estás?

Buenos días, Lago ¿Cómo estás?

Investigarán caso de maltrato animal en Ferias de Tintorero

Investigarán caso de maltrato animal en Ferias de Tintorero

Pablo López regresa al montículo de los Mellizos

Pablo López regresa al montículo de los Mellizos

La misma banca 30 años después

La misma banca 30 años después

Arrestaron a influencer junto a dos cómplices por microtráfico de drogas en Caracas

Arrestaron a influencer junto a dos cómplices por microtráfico de drogas en Caracas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Zulia y otras regiones del país esperan lluvias de intensidad variable este sábado

Zulia y otras regiones del país esperan lluvias de intensidad variable este sábado

Nina León: una marabina que representa a Venezuela en la serie The Chosen

Nina León: una marabina que representa a Venezuela en la serie The Chosen

Ministerio Público encabezó campaña de prevención vial en Maracaibo

Ministerio Público encabezó campaña de prevención vial en Maracaibo

Día Mundial del Sexo Oral: Cuando la boca habla todos los idiomas

Día Mundial del Sexo Oral: Cuando la boca habla todos los idiomas

El pádel llegó a URBE con la inauguración de dos canchas

El pádel llegó a URBE con la inauguración de dos canchas

Noticias Relacionadas

Deportes

Alcaraz y Sinner disputarán una nueva final histórica en el US Open

El español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner se enfrentarán este domingo 7 de septiembre en la final del…
Al Dia

Un momento amargo se convirtió en alegría para un pequeño fanático de los Filis en Miami

Una pelota ocasionó incidente entre fanáticos, pero terminó en sorpresas y regalos para un niño cumpleañero

Al Dia

El pádel llegó a URBE con la inauguración de dos canchas

El recinto académico incluye el deporte de raqueta en sus instalaciones deportivas
Al Dia

Portero brasileño falleció tras celebrar una atajada en torneo de futsal

El guardameta carioca perdió la vida tras contener el balón con su pecho

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025