Alejandro Garnacho ficha por siete temporadas con el Chelsea

Alejandro Garnacho ya viste de azul. El extremo argentino inicia una nueva etapa en el Chelsea FC, dejando atrás su ciclo en el Manchester United para sumarse al proyecto más ambicioso de la Premier League. Con apenas 21 años, Garnacho llega al club campeón del mundo con hambre de protagonismo y una historia que sigue escribiéndose con carácter.

Garnacho firmó contrato con el Chelsea hasta el año 2032, lo que representa un vínculo de siete temporadas completas, comenzando en la campaña 2025-2026.

“Estoy deseando empezar”, expresó el jugador en su primer contacto con la afición londinense. Su llegada no solo representa un fichaje: es el reencuentro con la confianza, con el desafío de volver a brillar y con el sueño de recuperar su lugar en la selección argentina.

Durante su paso por el United, Garnacho dejó huella con más de 140 partidos, goles decisivos y títulos que lo consolidaron como una promesa cumplida. Pero los últimos meses fueron de silencio y espera. Hoy, el Chelsea le abre las puertas a un nuevo capítulo, rodeado de talento joven y con compatriotas como Enzo Fernández que refuerzan el vínculo albiceleste en Londres.

Garnacho no llega solo, lo acompaña su historia, su familia, y una determinación que no se negocia. En Stamford Bridge, el argentino buscará reencontrarse con su mejor versión y demostrar que el cambio de camiseta no altera su esencia: la de un jugador que nació para competir.

Lee también: Piastri se adueña de la pole del GP de Países Bajos