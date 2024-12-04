Álex Cabrera será coach de bateo de las figuras LVBP en el Juego de Estrellas

El histórico bateador venezolano, Álex Cabrera, será coach de bateo del conjunto LVBP que enfrentará este 10 de diciembre al cuadro de Japan Breeze en el Juego de las Estrellas que se celebrará en el estadio Monumental Simón Bolívar a las 7.00 pm.

Cabrera conoce muy bien a la novena japonesa, luego de su larga trayectoria en el béisbol nipón donde se convirtió en uno de los extranjeros más importantes e históricos con sus largos estacazos.

“Alex Cabrera, histórico bateador de nuestra liga, estará como coach de bateo en el equipo de figuras de la LVBP que enfrentará a una representación de Japón en el Juego de Estrellas del 10 de diciembre en el Monumental”, indicó la página de la LVBP en conjunto con la del estadio Monumental.

