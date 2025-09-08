Álex Márquez ganó en Cataluña y pospuso la celebración de su hermano Marc

El piloto español de MotoGP, Álex Márquez, ganó el Gran Premio de Cataluña este domingo 7 de septiembre. De esta manera, el hermano menor pudo con el mayor para acabar con su secuencia de dobletes y triunfos y, de paso, impedir que Marc pueda ser campeón en Misano, en casa del histórico italiano Valentino Rossi.

Álex Márquez, de 29 años, logró la victoria tras una gran carrera en la que, a diferencia del sábado, cuando se cayó yendo líder destacado en el sprint, no cometió ningún error. Tras una espectacular salida, los hermanos Márquez llegaron parejos a la primera curva y Marc adelantó a Álex por el interior para tomar la cabeza de la carrera.

Por detrás, los italianos Fabio Di Giannantonio y Marco Bezzecchi se tocaron y acabaron por el suelo, mientras que su compatriota Francesco Bagnaia, que partió desde la posición 21 de la parrilla, logró una gran remontada en los primeros metros hasta meterse en el top 10 (terminó séptimo).

Con esto, Marc Márquez tiene la oportunidad de consagrarse campeón en la gira asiática y conquistar su noveno campeonato.

