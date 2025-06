Alex Morgan anunció su retiro del fútbol profesional

La histórica futbolista estadounidense Alex Morgan, de 35 años, anunció este jueves 5 de septiembre su retiro oficial del deporte profesional.

Morgan fue dos veces campeona del mundo, ganó la medalla dorada y de bronce en los Juegos Olímpicos. Además, conquistó la Champions con Lyon.

Por otro lado, marcó 123 goles para EE.UU., ubicándose en el quinto lugar de la lista de todos los tiempos de la selección.

"El fútbol ha sido parte de mí durante 30 años. Lo di todo por este deporte y lo que recibí a cambio fue más de lo que podría haber soñado" fueron las palabras de la legendaria futbolista, quien señaló que su último partido será el próximo domingo.

También expresó: "Charlie [la hija de Morgan] se me acercó el otro día y me dijo que cuando crezca, quiere ser jugadora de fútbol y me hizo sentir inmensamente orgullosa, no porque desee que se convierta en jugadora de fútbol cuando crezca, sino porque existe un camino que incluso una niña de cuatro años puede ver ahora”.

