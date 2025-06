Álex Ramírez recibió homenaje en el Salón de la Fama del beisbol venezolano

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y el Museo del beisbol venezolano rindieron homenaje al extoletero aguilucho Álex Ramírez, quien fue exaltado al Salón de la Fama del beisbol nipón, convirtiéndose en el primer latinoamericano en hacerlo.

Ramírez, acopañado del presidente de la LVBP, Guissepe Palmisano y otras autoridades del beisbol venezolano, realizó un recorrido por el Salón de la Fama del beisbol Venezolano donde recibió un merecido homenaje por su trayectoria conmo pelotero.

“En nombre de la LVBP y sus ocho equipos le damos una cordial bienvenida a Alex Ramírez, a este hogar que la familia Cárdenas creó y mantiene vivo”, dijo Palmisano", al agradecer también a la selección de Japan Breeze por "la amabilidad de aceptar nuestra invitación al Juego de las Estrellas".

Ramírez, será el mánager del equipo de Japan Breeze, que chocará este martes en el Juego de las Estrellas al equipo venezolano, compuesto por figuras de la LVBP. El duelo entre nipones y venezolanos será en el estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada, este 10 de diciembre, a partir de las 7.00 pm, hora local.

“Es un honor estar de regreso al país que me vio nacer, para compartir de nuevo con tantos familiares y amigos que me estaban esperando”, indicó Ramírez. “Nunca me pasó por la mente de que lo haría como mánager para un Juego de Estrellas, pero debo agradecer a la LVBP y a todos los involucrados en esta decisión”, finalizó.

Lee también: Todo listo para el Juego de Estrellas de la LVBP: ¿Dónde se podrá ver?