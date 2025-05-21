Alexander González se perdería la próxima doble Fecha Fifa con la Vinotinto

El lateral derecho vinotinto Alexander González se perdería la próxima doble Fecha Fifa por una rotura fibrilar del sartorio y el tiempo de recuperación sería de 30-60 días, según el periodista Ronald Pin.

Cabe destacar que Venezuela se enfrentará a Bolivia en el estadio Monumental de Maturín el próximo 6 de junio y a Uruguay el 10 de junio en condición de visitante.

Venezuela se ubica en la séptima posición de las Eliminatorias Sudamericanas (puesto de repechaje) rumbo al Mundial 2026 con 15 unidades.

🔵⚡️¡DIAGNÓSTICO ALEXANDER GONZÁLEZ!⚡️🔵



Rotura fibrilar del sartorio.



Tiempo tentativo de recuperación: 30-60 días. @Cromaclictv1 pic.twitter.com/dqw8C5GUjm — Ronald Pin (@RonaldPin_) May 21, 2025

