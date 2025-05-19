Alexis Cedres dejó de ser el entrenador de Brillantes del Zulia

Brillantes del Zulia comunicó este lunes 19 de mayo, mediante sus redes sociales, que Alexis Cedres dejó de ser el entrenador del equipo.

"La directiva de Brillantes del Zulia informa que el profesor Alexis Cedres no continuará al frente del equipo, e irá a asumir de forma exclusiva el cargo de seleccionador nacional U-16 de Venezuela", expresó parte del comunicado.

Cedres asumirá de forma exclusiva el cargo de seleccionador nacional U-16 de Venezuela. A su vez, Gustavo García será el nuevo mandamás de Brillantes y Jorge "Kabubi" Arrieta cumplirá la labor de asistente técnico.

"Es un momento de cambios, pero también de oportunidades. Con Gustavo al mando, estamos listos para dar lo mejor de nosotros en cada juego y buscar avanzar en la serie", manifestó un portavoz del conjunto abrillantado.

Lee también: David Martínez sufrió lesión y encendió las alarmas en Los Ángeles FC

Noticia al Dia