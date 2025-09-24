Alfredo Pedrique recibe el premio John Vukovich por su destacada labor como mánager en Doble A

El mánager venezolano Alfredo Pedrique ha sido galardonado con el premio John Vukovich, un reconocimiento anual que otorga la organización de los Filis de Filadelfia al instructor que encarne los valores que definieron al legendario coach.

Pedrique, actual manager del equipo filial de los Filis en Doble A, ha dejado su huella en el desarrollo de jóvenes talentos dentro del sistema de ligas menores. En las últimas tres temporadas, ha acumulado 173 victorias, la novena cifra más alta en la historia de la franquicia en ese nivel, consolidando su reputación como líder respetado y formador de peloteros promesas.

Con este galardón, el estratega criollo reafirma su legado como uno de los instructores más influyentes en el circuito de ligas menores, convirtiéndose en referencia de excelencia para futuras generaciones de entrenadores y jugadores.

