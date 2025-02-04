Alphonso Davies renovó contrato con el Bayern de Múnich

El lateral canadiense, Alphonso Davies, renovó por cinco años más con el Bayern de Múnich, equipo alemán en el que llegó desde la temporada 2018, según comunicó en redes sociales el equipo bávaro.

La extensión del contrato de Davies, acaba con los rumores que lo vinculaban con el Real Madrid para la vacante de lateral derecho, en remplazo del experimentado Dani Carvajal.

El lateral canadiense, de 24 años, ha disputado un total de 220 partidos con el club alemán, marcando 12 goles y 34 pases de gol en su trayectoria con el gigante bávaro.

Lee también: Diez venezolanos convocados por España para el clasificatorio al Clásico Mundial de Beisbol