Altuve la desaparece por undécima vez en la temporada

Nuevamente, José Altuve volvió a demostrar su poder con el madero al conectar su undécimo cuadrangular de la temporada, pese a que los Astros de Houston no lograron evitar la derrota 3-1 ante los Atléticos de Oakland.

El jonrón de Altuve abrió la pizarra en el primer episodio, castigando un lanzamiento de Mitch Spence y enviando la pelota 439 pies fuera del parque, con una velocidad de salida de 109.2 millas por hora. Sin embargo, la ofensiva de Houston no pudo respaldar la carrera del criollo, y los Atléticos aseguraron la victoria con un sólido desempeño desde el montículo.

Altuve promedia .274 en la campaña, 74 hits que incluyen 11 vuelacercas, 31 remolcadas y 34 anotadas en lo que va de campaña con los siderales.