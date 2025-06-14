Altuve lideró la ofensiva de los Astros en victoria ante los Mellizos

Los Astros de Houston no dieron tregua a los Mellizos de Minnesota este viernes, imponiéndose con autoridad 10-3 en el Daikin Park. La ofensiva local tuvo como principal protagonista al venezolano José Altuve, quien brilló con el madero para guiar a su equipo al triunfo.

Altuve, tercero en el orden y bateador designado, se fue de 4-2, impulsó tres carreras para alcanzar 30 en la temporada, y conectó un doble y un jonrón, el décimo en su cuenta personal este año.

El maracayero encendió la ofensiva en el segundo inning con un doble al jardín central, trayendo al plato a dos compañeros y ampliando la ventaja a 5-0. Más tarde, en el cuarto episodio, volvió a hacerse sentir con su décimo estacazo de temporada, colocándola entre jardines izquierdo y central.

Con esta victoria, Houston continúa sumando resultados positivos, respaldados por el poder ofensivo de su estelar camarero criollo.