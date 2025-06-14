Viernes 19 de septiembre de 2025
Deportes

Altuve lideró la ofensiva de los Astros en victoria ante los Mellizos

El criollo fue protagonista ofensivo de los siderales, impulsando tres anotaciones

Por Daniel García

Altuve lideró la ofensiva de los Astros en victoria ante los Mellizos
Foto: MLB
Los Astros de Houston no dieron tregua a los Mellizos de Minnesota este viernes, imponiéndose con autoridad 10-3 en el Daikin Park. La ofensiva local tuvo como principal protagonista al venezolano José Altuve, quien brilló con el madero para guiar a su equipo al triunfo.

Altuve, tercero en el orden y bateador designado, se fue de 4-2, impulsó tres carreras para alcanzar 30 en la temporada, y conectó un doble y un jonrón, el décimo en su cuenta personal este año.

El maracayero encendió la ofensiva en el segundo inning con un doble al jardín central, trayendo al plato a dos compañeros y ampliando la ventaja a 5-0. Más tarde, en el cuarto episodio, volvió a hacerse sentir con su décimo estacazo de temporada, colocándola entre jardines izquierdo y central.

Con esta victoria, Houston continúa sumando resultados positivos, respaldados por el poder ofensivo de su estelar camarero criollo.

