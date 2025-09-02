Martes 02 de septiembre de 2025
Deportes

Altuve se apuntó el jonrón 24 de la temporada en regreso de Luis García

El criollo remolcó tres carreras en la victoria de su equipo, respaldando labor de su compatriota Luis García

Por Daniel García

Altuve se apuntó el jonrón 24 de la temporada en regreso de Luis García
Foto: MLB
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

José Altuve conectó este su jonrón número 24 de la temporada en la victoria de los Astros de Houston 8-3 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Dalkin Park de Texas.

El batazo recorrió 374 de distancia por todo el jardín izquierdo en la octava entrada, impulsando las dos últimas dos carreras que consolidó el marcador definitivo en favor de los siderales.

El maracayero tuvo una destacada actuación ofensiva al ligar de 4-2, con tres carreras impulsadas y una anotada, respaldando la labor monticular de su compatriota Luis García, quien se apuntó el triunfo tras permanecer dos temporadas alejado de los terrenos de juego por lesión.

Lee también: Águilas del Zulia anuncia a James Nelson como sexto importado para la temporada 2025-2026 de la LVBP

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Altuve se apuntó el jonrón 24 de la temporada en regreso de Luis García

Altuve se apuntó el jonrón 24 de la temporada en regreso de Luis García

En video Viviana Gibelli y su viaje en un taxi sin piloto: fascinación y nerviosismo

En video Viviana Gibelli y su viaje en un taxi sin piloto: fascinación y nerviosismo

A machetazos asesinaron a tres integrantes de una familia en Mene de Mauroa

A machetazos asesinaron a tres integrantes de una familia en Mene de Mauroa

Una mujer puede ser la mitad de la luz (Alejandro Vásquez Escalona a Beto Frangiéh)

Una mujer puede ser la mitad de la luz (Alejandro Vásquez Escalona a Beto Frangiéh)

David Martínez no estará disponible para el juego ante Argentina

David Martínez no estará disponible para el juego ante Argentina

Messi se suma a la concentración de Argentina para despedirse ante la Vinotinto

Messi se suma a la concentración de Argentina para despedirse ante la Vinotinto

Luis García vuelve al montículo con victoria ante Angelinos

Luis García vuelve al montículo con victoria ante Angelinos

Más de mil 400 muertos y 3. 200 heridos deja el terremoto en Afganistán

Más de mil 400 muertos y 3. 200 heridos deja el terremoto en Afganistán

Bélgica anuncia que reconocerá al Estado palestino

Bélgica anuncia que reconocerá al Estado palestino

¡Irreconocible! The Rock causa impacto con su nueva apariencia física

¡Irreconocible! The Rock causa impacto con su nueva apariencia física

Padre de Valeria Afanador se pronuncia tras conocerse resultado de la necropsia: ‘Llegar a los culpables’

Padre de Valeria Afanador se pronuncia tras conocerse resultado de la necropsia: ‘Llegar a los culpables’

Falleció Graham Greene, famoso actor de ‘Danza con Lobos’

Falleció Graham Greene, famoso actor de ‘Danza con Lobos’

Fifth Harmony anuncia su esperado regreso tras siete años de pausa indefinida

Fifth Harmony anuncia su esperado regreso tras siete años de pausa indefinida

“A Venezuela, como en Siria”(Por Francisco Ameliach)

“A Venezuela, como en Siria”(Por Francisco Ameliach)

Lionel Scaloni mostró su descontento con la fecha de la Finalissima entre Argentina y España

Lionel Scaloni mostró su descontento con la fecha de la Finalissima entre Argentina y España

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Una mujer muerta y dos heridos tras choque entre camión y un carro en San Francisco

Una mujer muerta y dos heridos tras choque entre camión y un carro en San Francisco

Recomendaciones para el retiro de cédula y pasaporte en las oficinas del Saime

Recomendaciones para el retiro de cédula y pasaporte en las oficinas del Saime

Inameh preve nubosidad parcial y lluvia en el Zulia y gran parte del país este martes 02-Sep

Inameh preve nubosidad parcial y lluvia en el Zulia y gran parte del país este martes 02-Sep

La pila bautismal en la que José Gregorio Hernández recibió el santo sacramento tiene 160 años

La pila bautismal en la que José Gregorio Hernández recibió el santo sacramento tiene 160 años

FANB reforzará vigilancia en aeropuertos, puertos y carreteras

FANB reforzará vigilancia en aeropuertos, puertos y carreteras

Noticias Relacionadas

Nacionales

Nuevo ajuste en tarifas de peajes entró en vigencia este 1 de septiembre

Los precios varían dependiendo de la unidad de transporte y el número de ejes
Al Dia

¡El sueño comienza! La Vinotinto reúne a todas sus figuras para el duelo ante Argentina

Gran parte de los convocados ya están a las órdenes del cuerpo técnico
Deportes

David Martínez no estará disponible para el juego ante Argentina

El vinotinto sufrió una lesión en su hombro derecho

Deportes

Messi se suma a la concentración de Argentina para despedirse ante la Vinotinto

El astro argentino Lionel Messi desembarcó este lunes en el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde fue recibido con muestras de…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025