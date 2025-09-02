Altuve se apuntó el jonrón 24 de la temporada en regreso de Luis García

José Altuve conectó este su jonrón número 24 de la temporada en la victoria de los Astros de Houston 8-3 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Dalkin Park de Texas.

El batazo recorrió 374 de distancia por todo el jardín izquierdo en la octava entrada, impulsando las dos últimas dos carreras que consolidó el marcador definitivo en favor de los siderales.

El maracayero tuvo una destacada actuación ofensiva al ligar de 4-2, con tres carreras impulsadas y una anotada, respaldando la labor monticular de su compatriota Luis García, quien se apuntó el triunfo tras permanecer dos temporadas alejado de los terrenos de juego por lesión.

Lee también: Águilas del Zulia anuncia a James Nelson como sexto importado para la temporada 2025-2026 de la LVBP