Álvaro Morata fue dado de alta después de su golpe en la cabeza

El delantero español del AC Milan, Álvaro Morata, fue dado de alta y ya se encuentra en su casa, después del golpe que sufrió en la cabeza durante el entrenamiento del jueves y lo obligó a ser hospitalizado.

A pesar de que las primeras pruebas instrumentales descartaron una lesión grave, el futbolista permaneció ingresado durante toda la noche en observación para ser controlado hora a hora.

"¡Ya en casa! Muchas gracias por vuestros mensajes. Gracias a todas las personas que trabajan en este maravilloso club para hacernos sentir bien en todo momento. Forza Milan", fueron sus palabras en redes sociales.

Morata anotó un gol el martes en el triunfo 3-1 del conjunto italiano ante Real Madrid por la cuarta jornada de la Uefa Champions League; sin embargo, no estará disponible frente a Cagliari por la fecha de Serie A.

