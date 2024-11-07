Álvaro Morata fue hospitalizado tras sufrir golpe en la cabeza

El delantero español Álvaro Morata fue hospitalizado tras sufrir un golpe en la cabeza durante el entrenamiento con su equipo, el AC Milan.

Según informes, se encuentra bajo observación en el hospital y se ha descartado una lesión grave; sin embargo, no estará disponible este fin de semana.

El ‘rossonero’, dirigido por Paulo Fonseca, deberá enfrentar a Cagliari en la próxima fecha de la Serie A (se ubica séptimo en la actual liga italiana).

Morata, de 32 años, viene de anotar un gol este martes en el triunfo del Milan 3-1 ante Real Madrid por la cuarta jornada de la Uefa Champions League.

