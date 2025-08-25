AmeriCup 2025: Venezuela termina la fase de grupos con una victoria ante Panamá

La selección venezolana de baloncesto venció 77-73 a Panamá este lunes 25 de agosto en la última jornada del grupo B de la AmeriCup 2025 que se disputa en Nicaragua.

Venezuela inició de gran manera el compromiso, siendo ampliamente superior; sin embargo, en el segundo cuarto el rival pudo emparejar las cosas. Asimismo, el conjunto de Ronald Guillén se impuso en la segunda mitad.

Windi Graterol se despachó con 12 puntos, siete rebotes y una asistencia), mientras que Yeferson Guerra aportó 11 anotaciones, nueve rebotes y cuatro asistencias). A su vez, David Cubillán se fue con 15 unidades, tres rebotes y tres asistencias).

La Vinotinto de las alturas debe esperar el final de los grupos A y C, lo cual determinará si avanza o no como uno de los mejores terceros.

🇻🇪❤️ ¡Victoria de los nuestros! La selección nacional termina la fase de grupos del @AmeriCup 2025 en el tercer lugar del grupo B.



ℹ️ Venezuela debe esperar la finalización de los grupos A y C, lo cual determinará si avanza o no como uno de los mejores terceros. pic.twitter.com/0j9HmU1MtR — FVB 🇻🇪🏀 (@FVBbasketball) August 25, 2025

