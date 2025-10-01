Amnistía Internacional solicita a la Fifa y a la Uefa la suspensión de Israel

La organización Amnistía Internacional (AI) ha instado formalmente a la Fifa y a la Uefa a suspender a la Asociación Israelí de Fútbol (IFA) mientras clubes con sede en asentamientos ilegales continúen participando en ligas israelíes.

La solicitud fue presentada mediante una carta firmada por la secretaria general de AI, Agnes Callamard, dirigida al presidente de la Fifa, Gianni Infantino, y al titular de la Uefa, Aleksander Çeferin. En el documento, AI denuncia el «genocidio contra los palestinos» en Gaza y la expansión de colonias ilegales en Cisjordania, señalando que el deporte no puede desvincularse de la ocupación.

Callamard subraya que al menos seis equipos israelíes tienen sede en asentamientos ubicados en territorio palestino ocupado, lo que contraviene los estatutos de la FIFA. Estos estipulan que ningún club puede operar en el territorio de otra federación sin su consentimiento, en este caso, el de la Federación Palestina de Fútbol.

La federación palestina, miembro de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), presentó una queja formal en 2024 que aún no ha sido respondida. Una denuncia similar en 2015 fue desestimada. Israel, por su parte, forma parte de la UEFA desde 1994.

La semana pasada, ocho expertos de Naciones Unidas, incluida la relatora especial para Palestina, Francesca Albanese, también solicitaron la suspensión de la selección israelí como medida ante lo que califican de «genocidio en curso».

Noticia al Día / EFE

