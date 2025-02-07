Ancelotti anuncia recuperación de dos piezas para el derbi de Madrid

Este viernes 7 de febrero, el técnico italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confirmó en rueda de prensa que recupera a dos piezas importantes de cara al derbi madrileño que marcará la fecha 23 de LaLiga.

El estratega merengue confirmó que Lucas Vázquez y Eduardo Camavinga estarán disponibles este sábado ante el Atlético Madrid.

«En la alineación teníamos algunas dudas que se han resuelto hoy con Lucas Vázquez y Camavinga que están disponibles», destacó el italiano.

Pese a comandar el liderato del fútbol español, Madrid atraviesa una dura situación, con una plantilla llena de bajas (Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba y Antonio Rüdiger), para el encuentro ante su más cercano competidor.

