Ancelotti se pronuncia ante la actuación del arbitraje español

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, compartió “totalmente” el comunicado del conjunto blanco emitido el lunes en el que protestó por la actuación arbitral del partido ante el Espanyol, a la vez que aseguró que “es momento de cambiar algo” en el arbitraje español.

“Ha pasado algo inexplicable. Lo que pide el comunicado es una explicación y me parece correcto porque no se ha hecho nada para preservar la integridad del futbolista. Hablamos de la integridad de un futbolista y de que no se han tomado medidas. Por ello, pedimos explicaciones”, aseguró Ancelotti en rueda de prensa.

Un comunicado en el que el Real Madrid trasladó al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y al Consejo Superior de Deportes (CSD) una reclamación formal por la que considera «actuación escandalosa del arbitraje y del VAR» en el partido de LaLiga ante el Espanyol.

Por ello, Ancelotti abogó porque haya cambios en el arbitraje español.

“Es momento para cambiar algo, porque si no das explicaciones es que hay un problema; y si hay un problema tienes que cambiar algo”, aseguró.

«Me repito. Se habla de una situación que ha pasado y que no han dado explicaciones. Si no salen significa que hay un problema y, si hay un problema, alguien tiene que arreglarlo”, contestó un Ancelotti que insistió en su punto de vista hasta asegurar que comparte “totalmente el comunicado” del club.

“Aquí todo el mundo se queja. Y si todo el mundo se queja es que nadie está contento”, declaró.

Por otro lado, señaló la liga inglesa como la mejor de las cinco grandes ligas en cuanto al arbitraje ya que “tienen menos presión” que les ayuda “para sacar un mejor rendimiento”, reconociendo, eso sí, que “el trabajo del árbitro es muy complicado”.

También fue cuestionado sobre cómo se hubiese afrontado este problema arbitral en Italia, pero Ancelotti no quiso comparar.

“Cada país es distinto y toma las decisiones que necesita tomar. Es una oportunidad para el fútbol español para cambiar algo”, valoró.

Noticia al Día / EFE

