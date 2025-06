Andrés Chaparro se perderá el inicio de temporada en las Grandes Ligas

El destacado infielder venezolano, Andrés Chaparro, no estará en el Opening Day con los Nacionales de Washington luego que una resonancia magnética revelara sufrir una distensión en el oblicuo izquierdo, por lo que estará en la lista de peloteros lesionados.

«No voy a mentir, es difícil solo por jugar, por competir por un puesto. No es ningún secreto. Todos hemos trabajado duro para llegar hasta aquí. Así que lo más importante es que siempre damos mucha importancia a la salud. Ahora mismo, estoy concentrado en volver al 100% para poder no solo luchar por un puesto, sino ganármelo y ayudar a mis compañeros», indicó el merideño, quien no tiene fecha exacta para saltar al terreno.

La lesión del nativo de El Vigia se produjo el pasado viernes previo a un enfrentamiento contra Bravos de Atlanta, y el alcance de su lesión le impedirá jugar desde el inicio con su equipo, donde apuntaba un puesto en titularidad de lineup.

En 14 juegos de Spring Training, Chaparro bateo 12 inatrapables en 31 visitas al plato, dejando promedio de 387.

"Lo ha hecho muy bien en este campamento. Le ha pegado muy fuerte. Pero, ¿sabes qué? Tenemos un año largo. Le dije: ‘Prepárate, recupérate. Prepárate. Conforme avanza la temporada, pasan cosas’. Si empieza a batear bien, nos va a ayudar", indicó el estratega del conjunto capitalino.

Lee también: Messi se perderá los duelos ante Uruguay y Brasil por Eliminatorias