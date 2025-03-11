El toletero merideño que hace vida en los Nacionales de Washington, Andrés Chaparro, ha sido determinante con su equipo en la presente pretemporada de Grandes Ligas.

El criollo ligó de 4 -3 con par de remolques ante los Marlins de Miami, para llegar así a 12 inatrapables en los entrenamientos primaverales.

Chaparro posee un impresionante promedio de 400, con 1.005 de OPS, siendo el segundo mejor average de Spring Training.

El criollo acumula par de dobles, un vuelacerca y ocho sencillos en sus 30 visitas al plato.