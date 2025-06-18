Andrés Galarraga celebra su cumpleaños número 64

Andrés "El Gato" Galarraga, uno de los mejores peloteros en la historia de Venezuela, cumple 64 años este miércoles 18 de junio de 2025.

Galarraga dejó un legado imborrable, tanto en las Grandes Ligas como en el beisbol venezolano, en donde brilló e hizo historia con los Leones del Caracas.

"El Gato" disputó 13 temporadas de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional con los Leones del Caracas, donde debutó a la temprana edad de 17 años, en la temporada 1978/79. Con los melenudos ganó tres títulos, siendo una figura clave.

El criollo conectó en Venezuela 457 hits, 61 cuadrangulares (segunda marca más alta de la franquicia), impulsó 243 carreras y registró .271 de promedio, además de conseguir los mencionados tres títulos, y de un campeonato del Caribe en 1982.

Asimismo, jugó 19 años en las Mayores, en los que logró 2333 hits, 1425 impulsadas (segunda marca más alta para un venezolano) y 399 cuadrangulares (también la segunda marca más alta para un criollo).

También fue elegido cinco veces al Juego de las Estrellas, ganó dos Guantes de Oro, dos Bates de Plata y un Título de Bateo.

Noticia al Dia