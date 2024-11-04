En la edición 2024 del Guante de Oro, tres venezolanos alcanzaron la distinción; Andrés Giménez y Wilyer Abreu por la Liga Americana, mientras que Ezequiel Tovar lo logra en el viejo circuito. El reconocimiento que galardona a los mejores en su posición dentro de la MLB se dio a conocer la noche de este domingo, 3 de noviembre.

El camarero barquisimetano, Andrés Giménez, sigue demostrando que es el mejor en su posición, con grandes jugadas a la defensiva que le permitieron lograr su tercer Guante de Oro de forma consecutiva, tras las campañas 2022, 2023 (Con mención de Guante de Platino) y 2024, todos los premios con el uniforme de los Guardianes de Cleveland.

Giménez dejó registros en carreras salvadas a la defensiva con 20 y empató con Marcus Semien como líder en outs por encima del promedio con 19 OAA. Igualmente, presumió de 7.0 UZR, 14 de FRV y .986 de porcentaje de fildeo.

Por su parte, el aragüeño Ezequiel Tovar, logra su primera distinción tras una campaña soñada para el campocorto de los Rockies de Colorado. Tovar encabezó entre los campocortos del viejo circuito en asistencias (435), dobleplays (107). Y, fue el que más terreno cubrió al tener UZR (calificación de zona defintiva) de 11.2, siendo incluso el único paracorto calificado en la L.N. en registrar doble digito en dicha métrica.

Por último, mencionamos al zuliano Wilyer Abreu, quien logra la máxima distinción del jardín derecho en su temporada como novato con los Medias Rojas de Boston. Abreu dejó grandes números en el outfield, marcando 18 carreras defensivas salvadas y nueve asistencias en los jardines.

