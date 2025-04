Andrés Iniesta anunció su retiro del fútbol

Este martes, tal como lo anunció recientemente, el futbolita español Andrés Iniestaa nunció su retiro como futbolista profesional en un emotivo evento que se llevó a cabo en el .antiguo cine IMAX del Port Vell de Barcelona.

“Supongo que me permitiréis que me emocione hoy. Pero son lágrimas de emoción, de orgullo, no de tristeza. Son las lágrimas de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista profesional. Y lo conseguí, con mucho trabajo y muchísimo esfuerzo… de nunca rendirse, valores imprescindibles en mi vida. Me siento muy orgulloso de este camino, con toda la gente que me ha acompañado”, expresó el futbolista con emoción en su hablar.

Iniesta, de 40 años, estuvo acomañado con más de 450en el eventó donde destacó la presencia de varias figuras de la selección española, excompañeros blaugranas y la plantilla actual del FC Barcelona.

En su trayectoria como futbolista, el legendario jugador coleccionó 32 títulos en donde destaca el Mundial del 2010 donde fue figura, anotando el gol de la victoria de la selección que alcanzo su primera estrella.

“Me gustaría volver al Barça en algún momento de mi vida. Creo que los que hemos tenido tanta influencia y hemos estado tantos años en este club, de una manera u otra, tenemos que estar. En el momento que sienta que puedo aportar lo que hice como jugador en otras funciones, estaría encantado”, finalizó.

