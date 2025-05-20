Andruw Jones es anunciado como mánager de Países Bajos para el Clásico Mundial de Beisbol

La Real Federación Holandesa de Béisbol y Softbol anunció este martes que el exjugador Andruw Jones tomará el mando de Países Bajos en el próximo Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Jones, quien fue cinco veces All-Star de la MLB y ganador de diez Guantes de Oro, cuenta con una amplia trayectoria representando a los Países Bajos en todas las ediciones del torneo, ya sea como jugador o entrenador. En 2017 y 2023, se desempeñó como coach de banca bajo la dirección de Hensley "Bam Bam" Meulens, quien se separó del equipo en diciembre de 2023.

"Es un tremendo honor dirigir el equipo del reino de los Países Bajos en el Clásico Mundial", expresó Jones en una publicación en redes sociales, agregando que está listo para formar un equipo competitivo junto a su cuerpo técnico.

En su paso como jugador, Jones representó a Países Bajos en el torneo inaugural de 2006, y en 2013 destacó con un promedio de .333/.441/.370, liderando a su selección hasta el cuarto lugar.

Ahora, como manager, buscará recuperar el nivel del equipo, luego de su discreta participación en 2023, donde terminó en la posición 13.

En 2026, el conjunto neerlandés competirá en el difícil Grupo D, donde enfrentará a Venezuela, República Dominicana, Israel y Nicaragua en busca de avanzar en el certamen.

Noticia al Día / MLB

