Martes 14 de octubre de 2025
Deportes

Andry Lara será el encargado de abrir en el juego inaugural de Águilas

El anuncio se conoció durante la presentación de temporada del conjunto rapaz en rueda de prensa

Por Daniel García

Andry Lara será el encargado de abrir en el juego inaugural de Águilas
Foto: Águilas del Zulia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El lanzador falconiano Andry Lara, de 22 años, será el encargado de subir al montículo en el juego inaugural de las Águilas del Zulia, cuando el equipo reciba a los Tiburones de La Guaira este jueves 16 de octubre en el Estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo, a partir de las 7:00 p.m.

El derecho, que este año fue ascendido a las Grandes Ligas por los Nacionales de Washington, representa una de las principales apuestas del conjunto zuliano, que se ha reforzado con profundidad en el cuerpo de lanzadores para fortalecer su bullpen y rotación abridora.

Durante su primera campaña en las Mayores, Lara acumuló nueve apariciones como relevista, lanzando un total de 14.1 innings. En ese lapso permitió 27 hits, 15 carreras (14 limpias), recibió dos cuadrangulares, otorgó ocho boletos y ponchó a diez rivales, dejando una efectividad de 8.79.

Entre sus principales atributos destaca una recta poderosa que alcanza entre 94 y 97 millas por hora, con excelente movimiento. Este pitcheo ha sido clave para generar ponches y reducir el contacto fuerte de los bateadores. Su juventud, proyección y experiencia reciente en MLB lo convierten en una pieza valiosa para el equipo rapaz en esta nueva temporada de la LVBP.

Lee también: Eduard Bazardo logra su primer triunfo de temporada con Marineros

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Andry Lara será el encargado de abrir en el juego inaugural de Águilas

Andry Lara será el encargado de abrir en el juego inaugural de Águilas

Voraz incendio consumió El Palacio del Blumer en Maracaibo

Voraz incendio consumió El Palacio del Blumer en Maracaibo

Serie de Campeonato: Bazardo se apuntó el triunfo en victoria de Marineros ante Azulejos

Serie de Campeonato: Bazardo se apuntó el triunfo en victoria de Marineros ante Azulejos

Dodgers pegan primero en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Dodgers pegan primero en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 14 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 14 de octubre de 2025

Luis Arráez se queda sin mánager: Mike Shildt renuncia a Padres y anuncia su retiro

Luis Arráez se queda sin mánager: Mike Shildt renuncia a Padres y anuncia su retiro

FANB desmantela campamento clandestino usado como astillero en el municipio Miranda

FANB desmantela campamento clandestino usado como astillero en el municipio Miranda

Polémica en Barcelona: revelan irregularidades en la adjudicación del proyecto del Spotify Camp Nou

Polémica en Barcelona: revelan irregularidades en la adjudicación del proyecto del Spotify Camp Nou

"Brujo" Martínez no jugará el clásico frente a Santos por ausencia en los entrenamientos

Beneficios de frotar un diente de ajo en la parrilla antes de un asado

Beneficios de frotar un diente de ajo en la parrilla antes de un asado

Anthony Santander se perderá el segundo duelo frente a Marineros por rigidez en la espalda

Anthony Santander se perderá el segundo duelo frente a Marineros por rigidez en la espalda

Cien pasantes inician prácticas profesionales en la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo

Cien pasantes inician prácticas profesionales en la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo

La Champions League abrirá con un partido del campeón a partir de la temporada 2027/28

La Champions League abrirá con un partido del campeón a partir de la temporada 2027/28

¡Histórico! Cabo Verde clasificó a la Copa del Mundo por primera vez

¡Histórico! Cabo Verde clasificó a la Copa del Mundo por primera vez

Detuvieron a padre de la cantante Greeicy Rendón por dos graves delitos

Detuvieron a padre de la cantante Greeicy Rendón por dos graves delitos

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Se espera lluvias o chubascos en el Zulia este martes 14-Oct

Se espera lluvias o chubascos en el Zulia este martes 14-Oct

Descubren fósiles de ictiosaurio por primera vez en el país

Descubren fósiles de ictiosaurio por primera vez en el país

Inició la rehabilitación del Monumento a la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo

Inició la rehabilitación del Monumento a la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo

ONU: Reconstrucción de Gaza requerirá al menos $70 mil millones tras 2 años de guerra

ONU: Reconstrucción de Gaza requerirá al menos $70 mil millones tras 2 años de guerra

Presidente Maduro activan Operación Independencia 200 en Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro

Presidente Maduro activan Operación Independencia 200 en Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro

Noticias Relacionadas

Entretenimiento

La venezolana Norkys Batista anunció su retiro de los escenarios

Tras 16 años de éxito, Batista se despide de la obra, prometiendo un cierre emotivo e interactivo con el público
Deportes

Dodgers pegan primero en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Una joya del lanzador zurdo Blake Snell encaminó al primer triunfo angelino que busca revalidar su título de Serie Mundial
Al Dia

Estas serán las transmisiones de la primera semana de Águilas del Zulia en la LVBP

Águilas del Zulia hará su debut ante Tiburones de La Guaira este jueves 16 de octubre

Al Dia

La Escuela Zuliana de Ajedrez celebra su XXV aniversario con un torneo en su sede actual

La escuela que tuvo sus inicios en el Año 2000 en la Casa del Deporte, que se ubicaba en la…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025