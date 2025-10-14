Andry Lara será el encargado de abrir en el juego inaugural de Águilas

El lanzador falconiano Andry Lara, de 22 años, será el encargado de subir al montículo en el juego inaugural de las Águilas del Zulia, cuando el equipo reciba a los Tiburones de La Guaira este jueves 16 de octubre en el Estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo, a partir de las 7:00 p.m.

El derecho, que este año fue ascendido a las Grandes Ligas por los Nacionales de Washington, representa una de las principales apuestas del conjunto zuliano, que se ha reforzado con profundidad en el cuerpo de lanzadores para fortalecer su bullpen y rotación abridora.

Durante su primera campaña en las Mayores, Lara acumuló nueve apariciones como relevista, lanzando un total de 14.1 innings. En ese lapso permitió 27 hits, 15 carreras (14 limpias), recibió dos cuadrangulares, otorgó ocho boletos y ponchó a diez rivales, dejando una efectividad de 8.79.

Entre sus principales atributos destaca una recta poderosa que alcanza entre 94 y 97 millas por hora, con excelente movimiento. Este pitcheo ha sido clave para generar ponches y reducir el contacto fuerte de los bateadores. Su juventud, proyección y experiencia reciente en MLB lo convierten en una pieza valiosa para el equipo rapaz en esta nueva temporada de la LVBP.

