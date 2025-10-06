Andy Borregales salva a Patriots y termina con el invicto de Bills

El pateador venezolano de Patriots de New England, Andy Borregales, fue el héroe en la victoria de su equipo 23-20 ante Bills de Buffalo este domingo 5 de octubre, al anotar un gol de campo desde más de 50 yardas y faltando 20 segundos para el final.

Borregales, nacido en Caracas y que se mudó a Estados Unidos con dos años, había concretado sus dos anotaciones previas en el duelo, para sumar cinco de seis anotaciones antes de la patada decisiva que puso cifras definitivas en favor de Patriots.

El criollo fue elegido con el número 182 en la sexta ronda del último draft y se hizo con un puesto en el roster oficial del equipo durante los partidos de pretemporada.

Con esto, se terminó el invicto de los Bills, que llevaban cuatro triunfos consecutivos antes de caer en casa, el Highmark Stadium. Por su parte, New England cuenta con tres victorias y una derrota.

Andy Borregales. This kid is incredible.



The rookie kicker had a shaky start in first couple weeks but he just earned the love and respect of a lot of Patriot fans.



pic.twitter.com/6cgZaBCUDn — New England Sports Review (@nesportreview) October 6, 2025

