Lunes 06 de octubre de 2025
Deportes

Andy Borregales salva a Patriots y termina con el invicto de Bills

Borregales, nacido en Caracas y que se mudó a Estados Unidos con dos años, había concretado sus dos anotaciones previas en el duelo, para sumar cinco de seis anotaciones antes de la patada decisiva que puso cifras definitivas en favor de Patriots

Por Christian Coronel

El pateador venezolano de Patriots de New England, Andy Borregales, fue el héroe en la victoria de su equipo 23-20 ante Bills de Buffalo este domingo 5 de octubre, al anotar un gol de campo desde más de 50 yardas y faltando 20 segundos para el final.

Borregales, nacido en Caracas y que se mudó a Estados Unidos con dos años, había concretado sus dos anotaciones previas en el duelo, para sumar cinco de seis anotaciones antes de la patada decisiva que puso cifras definitivas en favor de Patriots.

El criollo fue elegido con el número 182 en la sexta ronda del último draft y se hizo con un puesto en el roster oficial del equipo durante los partidos de pretemporada.

Con esto, se terminó el invicto de los Bills, que llevaban cuatro triunfos consecutivos antes de caer en casa, el Highmark Stadium. Por su parte, New England cuenta con tres victorias y una derrota.

Noticia al Día

Andy Borregales salva a Patriots y termina con el invicto de Bills

Andy Borregales salva a Patriots y termina con el invicto de Bills

Sucesos

Detenido microtraficante con 52 envoltorios de droga en la región Sur del Lago

Militares adscritos al Destacamento 115 (D-115) del Comando de Zona de la GNB N° 11 (CZGNB-11) mediante fuerte trabajo de campo e inteligencia lograron la aprehensión de un ciudadano quién operaba y distribuía en el sector Sorocaima en la referida jurisdicción.

Al Dia

Águilas cumple su séptima jornada de practicas con la incorporación de Eduardo Torrealba y Simón Muzziotti

El cuadro zuliano empieza a tomar forma para la temporada 2025-2026 de la LVBP
Deportes

Proyecto Deporte Soy, Siglo 21 rinde homenaje al árbitro Giovanny Gómez por 40 años de trayectoria

Gómez ha recorrido un camino ejemplar que lo llevó al béisbol profesional, consolidándose como un referente del arbitraje en Venezuela y Colombia
Deportes

Tigres se fue adelante ante Marineros en la Serie Divisional

Los bengalíes lograron una importante victoria en territorio visitante

