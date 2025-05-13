Andy Murray dejó de ser el entrenador de Novak Djokovic

Andy Murray dejó de ser el entrenador del ganador de 24 Grand Slams, Novak Djokovic, a tan solo dos semanas para el inicio del segundo ‘major’ del año, Roland Garros.

"Gracias, entrenador Andy, por todo el esfuerzo, la diversión y el apoyo durante los últimos seis meses dentro y fuera de la cancha. Disfruté mucho profundizando nuestra amistad", anunció Djokovic en redes sociales.

El serbio contrató al extenista británico a principio de temporada para reemplazar a Goran Ivanisevic y preparar la puesta a punto del Abierto de Australia, aunque su vinculación se esperaba que se alargase como mínimo hasta Wimbledon.

Sin embargo, los resultados no han cumplido las expectativas que Novak tenía en esta temporada; ‘Nole’ ha caído en rondas tempranas de prácticamente todos los torneos que ha participado este 2025.

Cabe destacar que Andy Murray ganó como profesional tres Grand Slams (dos Wimbledon y un US Open), además de conquistar dos medallas de oro en Juegos Olímpicos.

Thank you, coach Andy, for all the hard work, fun & support over last six months on & off the court. I really enjoyed deepening our friendship together 🙏 pic.twitter.com/iXqkdIN2Gb — Novak Djokovic (@DjokerNole) May 13, 2025

Noticia al Dia