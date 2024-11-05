Ángel Reyes fue nombrado el Aguilucho de la Semana

Tras una gran presentación ofensiva con el cuadro de Águilas del Zulia, el outfielder Ángel Reyes, fue nombrado el Águilucho de la Semana, reconocimiento que se le da al toletero más destacado del equipo durante la semana.

Reyes, logró destacar en la cuarta semana de liga en "El Nido", dejando promedio de 400 de average en 15 visitas al plato, donde conectó seis imparables que incluyereon tres extrabases y seis carreras impulsadas.

El jardinero se lleva la distinción antes de partir al campeonato Premier 12 con Venezuela, donde participará junto al coach de bateo del equipo, Wilfredo Romero.

Lee también: Bravos de Margarita fue el mejor equipo de la cuarta semana en la LVBP