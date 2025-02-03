Añor vuelve al fútbol de Europa con el Volos de Grecia

El mediocampista venezolano Juanpi Añor, tendrá una nueva experiencia en el fútbol europeo tras firmar con el Volos Neapolis FC de Grecia, equipo de la primera división de ese país.

El caraqueño, de 31 años, tuvo una leve pasantía en la Liga Futve, donde reforzó al Caracas FC. El volante marcó par de goles y otorgó una asistencia en 12 compromisos disputados con el cuadro capitalino.

Añor pasó las pruebas médicas correspondientes, firmando contrato hasta final de temporada con el club heleno. Para el criollo, que recientemente volvió a la convocatoria con la selección, será la segunda experiencia en Grecia, luego de su pasantía con el Panaitolikos.

Lee también: FVB anuncia horarios para los duelos ante Argentina y Chile por la clasificación al Americup 2025