Anthony Davis sin fecha de retorno tras lesión en debut con los Mavs

Anthony Davis estará fuera de los tabloncillos por tiempo indefinido tras sufrir una lesión durante su estreno como jugador de los Mavericks de Dallas el pasado sábado 8 de febrero.

Según información de la periodista Shams Charania, Davis estará fuera de acción por varias semanas por una distensión en el aductor izquierdo y no tiene una fecha de retorno determinada. Su periodo de ausencia para su recuperación podría llegar hasta ser de un mes y esto, significando un duro golpe para los Mavs que adquirieron a Davis por el esloveno Luka Doncic.

Davis había anotado 26 puntos, 16 rebotes y siete asistencias, además de tres tapones, en su estreno con el quinteto de Dallas.

