Anthony Santander se perderá el segundo duelo frente a Marineros por rigidez en la espalda

Los Azulejos intentarán recuperarse tras la derrota por 3-1 en el Juego 1 del domingo

Por Christian Coronel

Anthony Santander se perderá el segundo duelo frente a Marineros por rigidez en la espalda
El venezolano de los Azulejos de Toronto, Anthony Santander, se perderá el segundo duelo de la Serie de Campeonato de la Liga Americana frente a Marineros de Seattle este lunes 13 de octubre por rigidez en la espalda.

Davis Schneider está preparado para asumir su lugar en el jardín izquierdo y batear en la octava posición, mientras los Azulejos intentarán recuperarse tras la derrota por 3-1 en el Juego 1 del domingo.

Santander, de 30 años, tuvo un rendimiento de .175 con seis jonrones y 18 carreras impulsadas en 54 juegos, aunque estuvo limitado por una lesión en el hombro izquierdo durante la temporada regular.

En sus cuatro encuentros de esta postemporada, ha conectado tres hits en 13 turnos (.231) con dos carreras impulsadas.

María Lionza danzó en candela a la medianoche del pasado domingo

Noticia Al Día regala hoy a sus lectores, como extensión de la conmemoración del 12 de Octubre, Día de la Resistencia Indígena, el primer capítulo del libro que escribió sobre la deidad pagana de Yaracuy nuestro periodista cultural, Alexis Blanco, El Cronista Barroco. Un tubazo literario.
Clara Fuentes se alzó con el título Mundial de Parapotencia

La venezolana respondió con un sólido levantamiento de 121 kg, superando a su rival nigeriana
¡Histórico! Cabo Verde clasificó a la Copa del Mundo por primera vez

Este logro representa la primera vez que el archipiélago, situado frente a las costas de Senegal, participará en la máxima cita del fútbol mundial
Murió Santos Alomar, leyenda del beisbol puertorriqueño

Su legado se magnificó a través de sus hijos, Roberto y Sandy Alomar Jr., a quienes guió y vio convertirse en estrellas de las Grandes Ligas

