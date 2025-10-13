Anthony Santander se perderá el segundo duelo frente a Marineros por rigidez en la espalda

El venezolano de los Azulejos de Toronto, Anthony Santander, se perderá el segundo duelo de la Serie de Campeonato de la Liga Americana frente a Marineros de Seattle este lunes 13 de octubre por rigidez en la espalda.

Davis Schneider está preparado para asumir su lugar en el jardín izquierdo y batear en la octava posición, mientras los Azulejos intentarán recuperarse tras la derrota por 3-1 en el Juego 1 del domingo.

Santander, de 30 años, tuvo un rendimiento de .175 con seis jonrones y 18 carreras impulsadas en 54 juegos, aunque estuvo limitado por una lesión en el hombro izquierdo durante la temporada regular.

En sus cuatro encuentros de esta postemporada, ha conectado tres hits en 13 turnos (.231) con dos carreras impulsadas.

