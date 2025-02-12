Anthony Santander tendrá nuevo rol en el lineup de los Azulejos

El jardinero venezolano que ahora hace vida en los Azulejos de Toronto, Anthony Santander, tendrá un nuevo rol, según informó MLB a través de una publicación.

Santander pasará del jardín derecho a ser bateador designado de la venidera temporada del equipo que pertenece a la División Este de la Liga Americana.

De acuerdo a una publicación de MLB, el margariteño, de 30 años, será el cuarto bate del equipo en el opening day que será a finales del mes de marzo.

Tras ocho campañas con los Orioles de Baltimore, el criollo firmó contrato con la organización canadiense por cinco años y 92.5 millones de dólares con opción a una temporada más.

