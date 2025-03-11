Antonio Senzatela destaca en el morrito de los Rockies

El lanzador venezolano que pertenece a los Rockies de Colorado, Antonio Senzatela, sigue destacando en la lomita de los rocosos con brillantes actuaciones en el presente Spring Training.

El derecho estuvo apartado del equipo en la pasada zafra tras someterse a una cirugía Tommy Young en su codo de lanzar.

El serpentinero laboró por espacio de cuatro episodios donde abanicó a seis contrarios y toleró una rayita ante los Angelinos de Los Ángeles.

Senzatela busca un lugar en la rotación abridora de los Rockies.