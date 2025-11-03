Anunciados los ganadores del FIFPro World 11 2025

Este lunes 3 de noviembre se revelaron los FIFPro World 11 Masculino y Femenino de 2025, resultado de las votaciones de más de 26,000 futbolistas profesionales de 68 países.
En el FIFPro World 11 Masculino, destacan cinco jugadores del París Saint-Germain, incluyendo al ex portero Gianluigi Donnarumma, ahora en el Manchester City, tras su impresionante temporada que culminó en un triplete para el club francés.
Un hito importante fue el nombramiento de Lamine Yamal, del FC Barcelona, como el jugador más joven en ser seleccionado para el FIFPro World 11, superando el récord de Kylian Mbappé, quien fue incluido a los 19 años en 2018.
En el FIFPro World 11 Femenino, Inglaterra lidera con seis jugadoras, incluyendo a las debutantes Hannah Hampton y Chloe Kelly. Lucy Bronze hizo historia al alcanzar su octava selección, superando a Wendie Renard, quien tiene siete.
Además, este año es significativo para el fútbol africano, ya que por primera vez dos jugadoras del continente, Barbra Banda (Zambia) y Ghizlane Chebbak (Marruecos), han sido incluidas en el FIFPRO World 11 Femenino.
Desde 2005, FIFPRO permite que los futbolistas elijan a sus compañeros, lo que distingue este reconocimiento de otros premios que dependen de periodistas, entrenadores o aficionados.
FIFPro World 11 Femenino 2025
Arquera: Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra)
Defensas: Ona Batlle (Barcelona, España), Millie Bright (Chelsea, Inglaterra) Lucy Bronze (Chelsea, Inglaterra), Leah Williamson (Arsenal, Inglaterra).
Centrocampistas: Aitana Bonmatí (Barcelona, España), Ghizlane Chebbak (Badalona / Al Hilal, Marruecos), Alexia Putellas (Barcelona, España).
Delanteras: Barbra Banda (Orlando Pride, Zambia), Chloe Kelly (Manchester City / Arsenal, Inglaterra), Alessia Russo (Arsenal, Inglaterra).
FIFPro World 11 Masculino 2025
Arquero: Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain / Manchester City, Italia)
Defensas: Virgil van Dijk (Liverpool, Países Bajos), Achraf Hakimi (París Saint-Germain, Marruecos), Nuno Mendes (París Saint-Germain, Portugal).
Centrocampistas: Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra), Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra), Pedri (Barcelona, España), Vitinha (París Saint-Germain, Portugal).
Delanteros: Ousmane Dembélé (París Saint-Germain, Francia), Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia), Lamine Yamal (Barcelona, España).
