Anuncian a los cinco finalistas al Premio Luis Aparicio

La organización del Premio Luis Aparicio, un galardón que reconoce la excelencia de los peloteros venezolanos en el béisbol, anunció a los cinco finalistas que competirán en la 22ª edición de este prestigioso premio.

Este año, la selección se realizó a partir de una lista preliminar que incluía a 32 destacados candidatos, lo que refleja la riqueza del talento beisbolero en Venezuela.

Los finalistas de este año son el zuliano Jackson Chourio (pelotero más joven en la historia en lograr dos temporadas consecutivas con registro 20-20), Maikel García, (promedio de .286, con 81 anotadas y 16 vuelacercas), Jesús Luzardo (15 victorias y 216 ponches), Eugenio Suárez (49 cuadrangulares) y Robert Suárez (tercer venezolano con al menos 40 rescates en una campaña).

La elección de estos finalistas no solo resalta el talento individual de cada pelotero, sino también la rica tradición beisbolera de Venezuela, que continúa produciendo jugadores de élite en el deporte.

Premio Luis Aparicio. Galardón para el venezolano más destacado cada te pitada en Grandes Ligas @PremioLAparicio pic.twitter.com/CNyIYB2epr — Fernando Álvarez (@FerAlvarez) October 23, 2025

