Arabia Saudita no permitirá alcohol en el Mundial 2034

El embajador de Arabia Saudita en el Reino Unido anunció que no se permitirá el consumo de alcohol en la Copa del Mundo que se celebrará en 2034.

"Por el momento, no permitimos el consumo de alcohol. Se puede disfrutar de mucha diversión sin alcohol: no es 100% necesario y si quieres beber después de irte, eres bienvenido, pero por el momento no tenemos alcohol" declaró el príncipe Khalid bin Bandar Al Saud.

"Cada uno tiene su propia cultura", dijo al sitio de noticias británico LBC. "Estamos dispuestos a acoger a la gente dentro de los límites de nuestra cultura, pero no queremos cambiar nuestra cultura por la de otra persona".

La disponibilidad de alcohol fue un tema de discusión antes de la Copa Mundial de 2022 en Qatar, donde a los fanáticos solo se les permitió comprar alcohol en hoteles y parques designados para fanáticos, pero no dentro de los estadios.

