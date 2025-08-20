Aramburu se expresa: Soy muy feliz en la Real Sociedad y quiero estar aquí muchos años

El lateral derecho venezolano de la Real Sociedad, Jon Aramburu, afirmó este miércoles 20 de agosto que su propósito pasa por "devolverle al club la confianza" que en su momento le dio, ya que siempre ha sido feliz en la Real y quiere seguir muchos años, algo que se "tendrá que ganar".

El internacional venezolano parte como titular en su posición en este arranque de temporada, aunque él no lo ve así porque "ninguno se siente más que el otro".

"Todos tenemos nuestras virtudes y hay una competencia sana en el puesto", ha añadido.

Asimismo, comentó sobre la nueva temporada: "Ahora tenemos mucho más tiempo para preparar los partidos. Es verdad que el año pasado nos costó en algunos partidos más de lo normal en casa, pero ahora borrón y cuenta nueva. Esta temporada, con todos los entrenamientos para preparar cada partido, va a salir de la mejor manera".

Aramburu es una de las piezas más importantes en el esquema de Fernando "Bocha" Batista, entrenador de la Vinotinto.

Mikel Aramburu, sobre la competencia en el lateral derecho.



🗣️ «Ninguno nos sentimos más que el otro. Todo lo contrario. En los entrenamientos es una pasada ver cómo nos ayudamos, somos un gran equipo dentro de la posición». pic.twitter.com/I4EDdl9VlI — Betierreala (@betierreala) August 20, 2025

