Árbitros internacionales dirigirán la final de softbol CPBEZ-CPNB en torneo Glorias Deportivas Zulia

Todo está listo para que este sábado 11 de octubre en Chamarreta, se realice la final del torneo "Glorias deportivas del Zulia", entonces en el que laborarán como árbitros Néstor Polanco, Giovanny Gómez y Osmán Negrette, con experiencia internacional.

El comité organizador del torneo de softbol de las fuerzas de seguridad, nos informa que "tendremos árbitros de la trayectoria y el alto nivel del licenciado Néstor Polanco; reconocido como el mejor árbitro del Estado Zulia, su currículo lo dice, Néstor es árbitro Internacional por W.B.S.C, ha participado en dos juegos panamericanos de beisbol, dos juegos Centro Americanos y del Caribe, 3 Campeonatos panamericanos de softbol, campeonatos preolímpicos, tres campeonatos mundiales; el más reciente la semana pasada en Oklahoma, Estados Unidos.

Estará acompañado por el también arbitro profesional internacional en béisbol y Softbol, Giovanny Gómez, quién será el árbitro principal. Tiene en su experiencia muchos eventos tanto en el béisbol profesional como en la disciplina de softbol.

Y el otro auxiliar será el joven Osmán Negrette, formado en la pequeña liga San Felipe y quién se ha enrumbado hacia las élites del béisbol menor y el softbol, como un árbitro excelente. Así que para este sábado tendremos en la Chamarreta, desde las 9:00 de la mañana, el gran juego final y esperamos que no llueva , es la final que todos esperamos: el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana se enfrentará al equipo del Cuerpo de la Policía Bolivariana del Estado Zulia", señaló.

Igualmente indicó que "Se espera la asistencia, para el lanzamiento inicial, del Comisario Mayor Guillermo Parra Pulido, Director Redip Occidental y Coordinador del CCP, CPNB ZULIA, quien recibirá una placa de reconocimiento de las Glorias Deportivas Zulia, presididas por el licenciado Douglas Urribarrí.

El mismo Director Policial entregará una medalla al destacado mánager, inspector jefe Rafael Sulbarán, del CPNB y en el caso del General de División José Salvador Viloria Sosa, Director del Cuerpo de la Policía Bolivariana del Estado Zulia", señaló.

Recordemos que Viloria Sosa hizo el lanzamiento inicial de la semifinal y recibió una placa de reconocimiento, al igual que el Comisario Mayor Parra Pulido, también le impondrá la medalla de honor al mérito al mánager primer Comisario Leonel Reyes, del CPBEZ, según nos continuo informando el dirigente deportivo Luis Urribarrí, quien es el organizador de este gran evento en homenaje a las Glorias Deportivas de Venezuela Sede Zulia, que finalizará este día sábado.



El dirigente se despidió agradeciendo "el apoyo a todas las empresas privadas e instituciones que participaron en la realización de un evento, digno de una gran perfomance", continuó el presidente de Proyecto Deporte Soy, Siglo 21, que por cierto, han realizado un gran trabajo en todo el estado, con está gran cantidad de colaboradores: educadores, profesionales, entrenadores, empresarios, instituciones de seguridad, instituciones públicas, dirigentes deportivos, etc.

Anunció que también recibirá una placa de reconocimiento el excampeón Centroamericano de levantamientos de Pesas y ahora presidente de las Glorias Deportivas de Venezuela Sede Zulia, licenciado Douglas Urribarrí y aprovechó la oportunidad para invitar a los fanáticos del deporte del Estado y a sus dirigencia para que asista este sábado, desde las 9:00 de la mañana al estadio de la Chamarreta, en Maracaibo, en la Circunvalación 3 , para disfrutar de una gran final de las estrellas de seguridad.

Noticia al Día/Nota de prensa