Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

La selección de Argentina presentó este lunes una lista preliminar de 31 convocados para los partidos ante Venezuela y Ecuador, correspondientes al cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Entre los convocados destacan figuras como Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Julián Álvarez (Atlético de Madrid), junto a jóvenes talentos como Franco Mastantuono (Real Madrid) y Claudio Echeverri (Manchester City), quienes representan el futuro de la albiceleste.

Argentina, ya clasificada al Mundial, aprovechará estos encuentros para consolidar su base y evaluar nuevas incorporaciones, mientras que, para Venezuela, el encuentro representa gran importancia para aspirar el puesto de repechaje o clasificación directa a la cita mundial que se desarrollará en Norteamérica.