Argentina saldrá con todo para su amistoso con la Vinotinto

El cuadro albiceleste se medirá a Venezuela y Puerto Rico como parte de su preparación al venidero Mundial

Por Daniel García

Foto: Agencias
La selección argentina de fútbol dio a conocer este viernes 3 de octubre la lista de convocados para disputar dos partidos amistosos en territorio estadounidense durante el mes de octubre, enfrentando a la Vinotinto y Puerto Rico como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026.

Entre los citados figuran Lionel Messi, Franco Mastantuono y tres jugadores que reciben su primera oportunidad bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni.

Tras cerrar las eliminatorias sudamericanas como líder y con una actuación destacada, la Albiceleste inicia su calendario de fogueo internacional el próximo 10 de octubre ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami. Tres días después, el 13 de octubre, se medirá ante Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

Scaloni mantiene la base del grupo que disputó las eliminatorias, pero comienza a incorporar nuevos nombres con miras a renovar el plantel de cara a la cita mundialista. En esta ocasión, se suman por primera vez Facundo Cambeses, arquero del Racing Club; Lautaro Rivero, defensor juvenil de River Plate; y Aníbal Moreno, zaguero del Palmeiras brasileño.

Entre los convocados también destacan Emiliano Martínez, quien superó una lesión muscular que lo mantenía en duda; Julián Álvarez, en gran momento con el Atlético Madrid; y Franco Mastantuono, quien se ha ganado un lugar en el Real Madrid tras su llegada en agosto.

La lista incluye además al volante Nicolás Paz, actualmente en el Como 1907 de Italia, y al delantero José Manuel López, del Palmeiras, quien ya había sido citado en las últimas fechas de eliminatorias aunque no vio acción. También regresa Marcos Senesi, defensor del Bournemouth inglés, ausente en las convocatorias anteriores.

El calendario de amistosos de Argentina continuará en noviembre con encuentros frente a Angola e India, y se espera que en marzo de 2026 dispute la ‘Finalissima’ ante España, en una sede aún por confirmar.

Lee también: Águilas anuncia el precio de sus entradas para la temporada 2025-2026 de la LVBP

