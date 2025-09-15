Armand Duplantis supera su récord mundial en Tokio

El atleta sueco Armand Duplantis se consagró este lunes como campeón mundial en la prueba de salto con pértiga, al conquistar la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, celebrado en el Estadio Nacional. En una actuación histórica, Duplantis volvió a superar su propio récord mundial al alcanzar los 6,30 metros en su tercer y último intento.

La medalla de plata fue para el griego Emmanouil Karalis, quien logró una marca de 6,00 metros, mientras que el australiano Kurtis Marschall se quedó con el bronce tras registrar 5,95 metros, su mejor marca personal.

Con este nuevo triunfo, Duplantis reafirma su dominio absoluto en la disciplina y suma un nuevo capítulo a su impresionante palmarés, que incluye:

Par de medallas de oro olímpicas

Tres títulos mundiales al aire libre

Tres títulos mundiales en pista cubierta

Cuatro campeonatos europeos (3 al aire libre y 1 bajo techo)

41 victorias en la Liga Diamante, donde ha conquistado cinco veces el trofeo del ‘diamante’

Desde su primera consagración internacional en 2018, Duplantis ha elevado el listón de su disciplina en múltiples ocasiones, consolidándose como uno de los atletas más destacados de la era moderna.

