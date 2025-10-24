Viernes 24 de octubre de 2025
Arranca la Serie Mundial: Dodgers y Azulejos luchan por el anillo de campeonato

La serie se jugará en un formato de siete juegos, lo que garantiza que cada partido será crucial en la búsqueda del campeonato

Por Christian Coronel

Arranca la Serie Mundial: Dodgers y Azulejos luchan por el anillo de campeonato
Este viernes 24 de octubre marca el inicio de la tan esperada Serie Mundial 2025, donde los Dodgers de Los Ángeles (actuales campeones) se enfrentarán a los Azulejos de Toronto en una batalla épica por el título de campeón de la MLB.

Este enfrentamiento promete ser un espectáculo emocionante, ya que ambos equipos han demostrado su valía a lo largo de la temporada.

Los Dodgers, con su rica historia en el béisbol y un roster lleno de estrellas, llegan a la serie tras una destacada actuación en la temporada regular y los playoffs. Con jugadores clave como Mookie Betts y Freddie Freeman, el equipo de Los Ángeles buscará aprovechar su experiencia y poder ofensivo para repetir el título.

Por otro lado, los Azulejos han sorprendido a muchos con su combinación de juventud y talento. Con figuras destacadas como Vladimir Guerrero Jr. y Bo Bichette, Toronto ha mostrado un juego explosivo que los ha llevado hasta esta instancia.

Los aficionados de ambos equipos están listos para apoyar a sus jugadores en un ambiente vibrante, tanto en el Dodger Stadium como en el Rogers Centre.

La serie se jugará en un formato de siete juegos, lo que garantiza que cada partido será crucial en la búsqueda del campeonato.

Noticia al Día

