Arrancó el PickleFest 2025 en Maracaibo con tres días de intensa competencia

Desde este viernes 16 de mayo, el Maracaibo Tenis Club, ubicado en el Parque San Simón, es el epicentro del torneo PickleFest 2025, un evento que reúne a jugadores de distintas categorías en una celebración del pickleball en la región.

El torneo organizado por Elite Pickleball Academy, cuenta con la participación de más 200 jugadores, quienes competirán por tres días y disputan la Copa San Ignacio. Las categorías son; Principiante (masculino, femenino y mixto), Intermedio (masculino, femenino y mixto) y Avanzado (masculino).

Además del alto nivel de juego, los asistentes pueden disfrutar de un ambiente familiar en la Vereda del Lago, donde se ha dispuesto una gran feria gastronómica para complementar la experiencia deportiva.

