Arsenal consumó su clasificación a cuartos de final de la Champions League

Arsenal igualó con PSV 2-2 (9-3 en el global) en el Emirates Stadium este miércoles 12 de marzo para certificar su pase a cuartos de final de la Uefa Champions League.

Loa goles fueron obra de Oleksandr Zinchenko, Ivan Perišić, Declan Rice y Couhaib Driouech. Cabe destacar que los ‘gunners’ supieron cumplir con el "trámite" después de la goleada 1-7 en la ida.

El conjunto de Mikel Arteta, el cual es segundo en la Premier League, espera por el ganador de la serie entre Real Madrid y Atlético de Madrid, para conocer a su próximo rival.

Lee también: Baja por maternidad remunerada en el tenis, con dinero saudí

Securing our spot in the next stage ✅ pic.twitter.com/pXdT0QBzZa — Arsenal (@Arsenal) March 12, 2025

Noticia al Dia