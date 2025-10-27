Arsenal doblega al Crystal Palace y es más líder que nunca de la Premier League

Arsenal sigue demostrando su solidez en esta temporada de la Premier League, consolidando su posición de líder tras la victoria 1-0 sobre el Crystal Palace.

Aunque no fue un partido espectacular, el equipo de Mikel Arteta mostró la eficacia y la fortaleza que caracterizan a los campeones. El gol de Eberechi Eze, exjugador del Palace, fue un momento clave que reflejó la importancia de aprovechar las oportunidades.

La primera mitad estuvo marcada por un equilibrio en el juego, con el Arsenal controlando el balón pero sin crear muchas ocasiones claras. Sin embargo, el gol de Eze antes del descanso cambió la dinámica del partido.

En la segunda mitad, el Arsenal gestionó bien su ventaja, aunque no logró aumentar el marcador debido a la falta de puntería. El Crystal Palace intentó presionar, pero no logró generar un verdadero peligro.

Con este triunfo, el Arsenal se sitúa con 22 puntos de 27 posibles, manteniendo una ventaja de cuatro puntos sobre el Bournemouth.

La madurez táctica y la capacidad de sufrir del equipo son señales positivas para su aspiración al título. Sin duda, Arteta ha formado un equipo competitivo que sabe cómo cerrar partidos, lo que es crucial en la lucha por el campeonato.

