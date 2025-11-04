Martes 04 de noviembre de 2025
Deportes

Arsenal goleó a Slavia Praga en la Champions League con doblete de Merino

Con esta victoria, el Arsenal suma 12 puntos y se mantiene invicto en su grupo, con una diferencia de goles de +11 y sin haber recibido goles en el torneo hasta el momento

Por Christian Coronel

Arsenal goleó a Slavia Praga en la Champions League con doblete de Merino
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Arsenal logró una convincente victoria en la Uefa Champions League de 3-0 sobre el Slavia Praga en el Fortuna Arena por la cuarta jornada de la fase de grupos.

El primer gol llegó de la mano de Bukayo Saka, quien convirtió un penalti al minuto 32 tras una falta revisada por el VAR. En la segunda mitad, Mikel Merino se destacó al marcar dos goles: el primero a los 46 minutos y el segundo a los 68, este último gracias a una brillante asistencia de Declan Rice.

Además, el ecuatoriano Piero Hincapié hizo su debut como titular en la Champions League, ocupando el lateral izquierdo. Su actuación fue notable durante 72 minutos, mostrando solidez defensiva antes de ser sustituido por Myles Lewis-Skelly.

Con esta victoria, el Arsenal suma 12 puntos y se mantiene invicto en su grupo, con una diferencia de goles de +11 y sin haber recibido goles en el torneo hasta el momento.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Arsenal goleó a Slavia Praga en la Champions League con doblete de Merino

Arsenal goleó a Slavia Praga en la Champions League con doblete de Merino

Bollos Navideños: El sustituto perfecto y económico de la hallaca tradicional

Bollos Navideños: El sustituto perfecto y económico de la hallaca tradicional

El oficial de la Pnb iba a visitar a una joven y lo mataron para robarle su motocicleta en Valencia

El oficial de la Pnb iba a visitar a una joven y lo mataron para robarle su motocicleta en Valencia

Águilas enfrenta a Leones con la intención de mantenerse en los primeros puestos

Águilas enfrenta a Leones con la intención de mantenerse en los primeros puestos

Imtcuma inició operativos de fiscalización a las líneas de transporte público urbano de Maracaibo

Imtcuma inició operativos de fiscalización a las líneas de transporte público urbano de Maracaibo

Venezuela Sub-17: cuando olvidar también es una forma de ganar (Por el Psic. José Leonardo Caldera)

Venezuela Sub-17: cuando olvidar también es una forma de ganar (Por el Psic. José Leonardo Caldera)

Mastantuono tiene pubalgia y es baja para enfrentar a Liverpool

Mastantuono tiene pubalgia y es baja para enfrentar a Liverpool

El regreso de Tan Biónica: Un viaje musical de sanación y colaboraciones brillantes

El regreso de Tan Biónica: Un viaje musical de sanación y colaboraciones brillantes

¡Clásico europeo! Real Madrid mide fuerzas con Liverpool en Anfield

¡Clásico europeo! Real Madrid mide fuerzas con Liverpool en Anfield

Cuba trabaja para restablecer el sistema eléctrico tras paso del huracán

Cuba trabaja para restablecer el sistema eléctrico tras paso del huracán

Britney Spears desactivó su cuenta de Instagram en plena nueva disputa con su exmarido

Britney Spears desactivó su cuenta de Instagram en plena nueva disputa con su exmarido

Natalie Grabow, la mujer de 80 años que se convirtió en la más longeva en terminar el IronMan

Natalie Grabow, la mujer de 80 años que se convirtió en la más longeva en terminar el IronMan

FANB destruyó campamento del narcotráfico en el Sur del Lago

FANB destruyó campamento del narcotráfico en el Sur del Lago

Heat logra una victoria con final de infarto ante Clippers

Heat logra una victoria con final de infarto ante Clippers

Lakers domina a Trail Blazers con una sólida actuación de Ayton

Lakers domina a Trail Blazers con una sólida actuación de Ayton

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Hace pañales para sus hijos con sabanas viejas que le regalan los vecinos: El drama de Magaly Sánchez no termina

Hace pañales para sus hijos con sabanas viejas que le regalan los vecinos: El drama de Magaly Sánchez no termina

Hacen un hallazgo de gran importancia sobre nuestro corazón y

Hacen un hallazgo de gran importancia sobre nuestro corazón y "Cambia el paradigma"

Más de 161 millardos 523 millones de bolívares recaudó el Seniat en octubre

Más de 161 millardos 523 millones de bolívares recaudó el Seniat en octubre

Murió sexagenario al lanzarse de un sexto piso del conjunto residencial Las Virginias

Murió sexagenario al lanzarse de un sexto piso del conjunto residencial Las Virginias

Nacho y Melany Mille protagonizaron discusión en pleno directo y se formó el debate en las redes sociales: Ambos lo aclaran y se defienden

Nacho y Melany Mille protagonizaron discusión en pleno directo y se formó el debate en las redes sociales: Ambos lo aclaran y se defienden

Noticias Relacionadas

Al Dia

Con dos exposiciones y música celebra el CAMLB sus 32 años de trayectoria

Esta conmemoración se enmarca en las políticas del Estado venezolano orientadas a la defensa y promoción de los valores culturales y el patrimonio histórico.
Deportes

¡Debut soñado! La Vinotinto Sub-17 goleó a Inglaterra en el inicio del Mundial de Qatar

Los goles de la selección de Venezuela fueron obra de Román Davis, Dioner Fuentes (en el primer tiempo) y Eider Barrios (en el complemento)
Deportes

Mastantuono tiene pubalgia y es baja para enfrentar a Liverpool

Hasta ahora, el argentino Franco Mastantuono ha disputado 12 partidos oficiales en la temporada 2025/2026, con un gol y una asistencia
Deportes

¡Clásico europeo! Real Madrid mide fuerzas con Liverpool en Anfield

Liverpool llega a este encuentro con la necesidad de reivindicarse tras un inicio irregular en la Premier League, mientras Real Madrid llega en un muy buen momento liguero

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025