Arsenal goleó a Slavia Praga en la Champions League con doblete de Merino

Arsenal logró una convincente victoria en la Uefa Champions League de 3-0 sobre el Slavia Praga en el Fortuna Arena por la cuarta jornada de la fase de grupos.

El primer gol llegó de la mano de Bukayo Saka, quien convirtió un penalti al minuto 32 tras una falta revisada por el VAR. En la segunda mitad, Mikel Merino se destacó al marcar dos goles: el primero a los 46 minutos y el segundo a los 68, este último gracias a una brillante asistencia de Declan Rice.

Además, el ecuatoriano Piero Hincapié hizo su debut como titular en la Champions League, ocupando el lateral izquierdo. Su actuación fue notable durante 72 minutos, mostrando solidez defensiva antes de ser sustituido por Myles Lewis-Skelly.

Con esta victoria, el Arsenal suma 12 puntos y se mantiene invicto en su grupo, con una diferencia de goles de +11 y sin haber recibido goles en el torneo hasta el momento.

Racking up our fourth win of the league phase 💪 pic.twitter.com/yjuUUkundl — Arsenal (@Arsenal) November 4, 2025

